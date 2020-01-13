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 Новые нормы относительно языка рекламы вступят в силу 16 января

С 16 января 2020 года вступают в силу нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которым языком рекламы в Украине определяется государственный язык.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

Так, статьей 32 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" определяется:

  • языком рекламы в Украине является государственный язык;
  • в печатных средствах массовой информации, издаваемых одним из официальных языков Европейского союза, допускается размещение рекламы на том языке, которым выдается такой печатное средство массовой информации;
  • языком рекламы на телевидении и радио является государственный язык;
  • языком рекламы, распространяемой телерадиоорганизациями зарубежного вещания телерадиоорганизациями, которые осуществляют вещание одной или несколькими официальными языками Европейского союза, наряду с государственным языком могут быть официальные языки Европейского союза;
  • особенности использования в рекламе крымскотатарского языка, других языков коренных народов, национальных меньшинств Украины устанавливаются законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины.

Статья 6 Закона Украины "О рекламе":

  • языком рекламы является государственный язык;
  • объекты права интеллектуальной собственности в рекламе используются языком, на котором им предоставлена правовая защита в соответствии с законодательством об охране прав интеллектуальной собственности;
  • особенности использования в рекламе языков коренных народов и национальных меньшинств Украины определяются законом, регулирующим порядок реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины.

"Обращаем внимание субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере рекламы, на необходимость безусловного выполнения указанных требований законодательства, направленого на защиту государственного статуса украинского языка; обеспечение функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности", - подчеркнули в Госпропотребслужбе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169609
 
 
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