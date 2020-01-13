 Доходы Киева от туристического сбора за год выросли в 2 раза

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, передает БизнесЦензор.

"Доход от туристического сбора за прошлый год вырос более чем на 30 млн грн. Если в 2018 году эта сумма составляла 32,9 млн грн, то по 2019 год город получил рекордные 63,6 млн грн при запланированных 35 млн грн. Это является свидетельством того, что Киев становится все более интересным для туристов как из Украины, так и из-за рубежа, а также того, что туристическая отрасль является очень перспективной для столицы", – отметила Хонда.

По ее словам, в прошлом году больше всего иностранных туристов в Киев приехало из Беларуси, Израиля, США, Германии и Турции. Также наблюдается заметный рост иностранных туристов из Индии, Канады и Швеции.

Согласно утвержденному Киевским городским советом решению, ставка туристического сбора в 2019 году составила 0,4% от размера минимальной заработной платы (на 1 января 2019 года – 4 173 грн) для внутреннего туризма и 1% – для въездного туризма. То есть для внутреннего туриста – 16 грн 69 копеек, а для въездного – 41 грн 73 копейки за сутки. Средства от туристического сбора будут направлены на развитие туристической сферы в столице, создания комфортного и современного сервиса для гостей города.

Как сообщалось, с момента введения туристического сбора в бюджет Киева поступило средств: в 2011 году – 6,8 млн грн, в 2012 году – 9,7 млн грн, в 2013 году – 9,7 млн грн, в 2014 году – 7,8 млн грн, в 2015 году – 13 млн грн, в 2016 году – 18,8 млн грн, в 2017 году – 25,1 млн грн, в 2018 году – 33 млн грн. В 2019 году в бюджет города запланировано было получить 35 млн грн от туристического сбора.