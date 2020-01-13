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 Греция выставит на продажу 10 своих портов

Греция в 2020 году объявит международные тендеры на эксплуатацию 10 крупных региональных портов.

Об этом, как сообщает ЦТС, на встрече с союзом владельцев круизных судов заявил министр судоходства и островной политики, Яннис Плакиотакис, передает БизнесЦензор.

"В 2020 году будут введены изменения в управлении портами, поскольку доказано, что нынешняя модель не может использовать потенциал каждого порта. Будут начаты международные конкурсы на эксплуатацию 10 крупных региональных портов нашей страны, в которых в том числе работают круизные суда", - отметил Плакиотакис.

Плакиотакис сообщил о финансировании 39 портов, в том числе круизных, из Программы государственных инвестиций в размере 4,4 млн евро. Также министр объявил о создании национальной круизной стратегии.

По информации Ассоциации греческих портов, прошедший год стал лучшим для круизов в Греции. Греческие порты посетили 3 899 судов и более 5,5 млн пассажиров по сравнению с 4,8 млн в 2018 году. Число гостей, посетивших страну на судах, выросло на 15,64%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169602
 
 
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