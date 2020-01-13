 Акции "Проминвестбанка" выставили на продажу со сниженной в 2 раза ценой

Как сообщается на сайте биржи, начальная стоимость пакета акций установлена в размере 266,05 млн грн, что вдвое меньше, чем на первом аукционе по продаже акций "Проминвестбанка", передает БизнесЦензор.

Это уже третья попытка продать на торгах пакет акций "Проминвестбанка", арестованный Государственной исполнительной службой по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур.

Два предыдущих аукциона (запланированные соответственно на август и сентябрь 2019 года) были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

Как сообщалось, по данным в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в назначенном на 11 февраля аукционе планируют участвовать ООО "Херсон Тревел", ООО "УМБ Финанс", ООО "Премиум Инвест Лтд", АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Нера", ООО "ФК "Фортифай" и ООО "ФК "Финмарк".

Напомним, Киевский апелляционный суд 18 декабря 2019 года удовлетворил заявление Министерства юстиции и отказался запретить продажу акций "Проминвестбанка" по требованию ВЭБ.РФ, разрешив исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа.

В мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе, но они оказались безрезультатными.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве. 6 февраля набсовет банка рассмотрит решение о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.

ПАО "Проминвестбанк" основано в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,66 млрд грн) занимал 12 место среди 76 действовавших банков.

"ВЭБ" (Россия) стал владельцем ПИБа в 2008 году, владеет 99,7726% его акций. Свои инвестиции в его развитие "ВЭБ" оценивает в $2,7 млрд.

По данным отчета о стресс-тестировании Нацбанка на начало 2019 года, "Проминвестбанк" по базовому сценарию нуждался в дополнительном капитале в размере 4,61 млрд грн, по неблагоприятному макроэкономическому сценарию – 6,32 млрд грн. На 1 сентября потребность в дополнительном капитале в результате предпринятых банком мер снизилась до 2,73 млрд грн и 3,96 млрд грн соответственно.