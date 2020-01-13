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 "Нафтогаз" заключит годовой контракт на импорт белорусского бензина и дизтоплива

НАК "Нафтогаз Украины" планирует начать импорт бензина и дизельного топлива по годовым контрактам с Белорусской нефтяной компанией (БНК).

Решения "Нафтогаза" о согласовании этих контрактов обнародованы на сайте "Укртранснафты", передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Речь идет о двух контрактах между ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" и "БНК-Украина": на закупку дизельного топлива расчетной стоимостью 2,99 млрд грн и бензина марки А-92 на сумму 653 млн грн.

Исходя из стоимости контрактов, годовой объем закупки может составить примерно 125 тыс. тонн ДТ и 30 тыс. тонн бензина А-92 (10 тыс. тонн в месяц ДТ и 2,5 тыс. тонн в месяц бензина).

В "Нафтогазе" подтвердили планы подписать терм-контракты с "БНК-Украина", отметив, что этот процесс находится на финальной стадии.

"Нафтогаз" начал импорт ДТ из Беларуси в августе 2019 года, законтрактовав около 30 тыс. тонн в период кризиса на украинском рынке, вызванного остановкой работы трубопровода "ПрикарпатЗападтранс". Импорт бензина будет осуществляться впервые.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" был создан в октябре 2019 года. для трейдинга импортными нефтепродуктами и ресурсом, производимым Шебелинским заводом. В планах - выйти на ежегодный объем реализации 1,5 млн тонн нефтепродуктов в год.

В начале 2019 г. НАК "Нафтогаз Украины" разделил операционные бизнесы на дивизионы. Дивизион "Нефть" был создан на базе "Укртранснафты", в его состав вошли Шебелинский ГПЗ вместе с отделом реализации нефтепродуктов УГД, сеть АГНКС "Укравтогаза" и транспортная компания "Укрспецтрансгаз". Ключевым направлением деятельности дивизиона должен стать трейдинг.

Шебелинский завод - один из двух работающих в стране НПЗ с годовым объемом переработки сырья в районе 500 тыс. тонн. В 2018 году Шебелинский завод произвел 130,6 тыс. тонн бензина, 85,1 тыс. тонн - ДТ, 31,3 тыс. тонн - мазута. За 11 месяцев 2019 года - 135,4 тыс. тонн бензинов, 79 тыс. тонн ДТ и 35,7 тыс. тонн мазута. Основной объем ДТ используется для нужд производственных подразделений "Укргаздобычи", часть реализуется через открытые биржевые торги.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169586
 
 
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Якого в сраку білоруського палива? Нафтопродукти з Білорусі - це 100% з російськоі нафти
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