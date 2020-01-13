 Аэропорт "Киев" сократил пассажиропоток впервые за 5 лет

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах составило 2,56 млн, на внутренних рейсах – 58,8 тысяч.

Количество обслуженных авиарейсов в январе-декабре 2019 года составило 27 697 на прилет и вылет, что на 8,4% меньше аналогичного периода 2018, из них международных рейсов – 23 367, внутренних – 4 330.

Наиболее популярными международными направлениями с начала 2019 года стали Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Шарм-эш-Шейх (Египет), Вена (Австрия), Рим (Италия), Берлин (Германия), Франкфурт-на-Майне (Германия), внутренними – Одесса, Запорожье, Львов.

В том числе в декабре прошлого года аэропорт обслужил 203,9 тыс. пассажиров, что на 0,8% меньше, чем в декабре 2018 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 201,5 тыс., на внутренних рейсах – 2,4 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в декабре 2019 года составило 2 132 на прилет и вылет, что на 6,9% меньше аналогичного периода 2018 года, из них международных рейсов – 1 835, внутренних – 297.

Как сообщалось, весной 2019 года лоукост SkyUp перешел на обслуживание из аэропорта "Киев" в аэропорт "Борисполь". К концу года в "Борисполь" перенесли свои рейсы еще ряд авиакомпаний.