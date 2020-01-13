 Законопроект о рынке земли могут рассмотреть по сокращенной процедуре, – советник премьера

Об этом в Facebook написал советник премьер-министра по экономическим вопросам и земельной реформы Алексей Мушак, передает БизнесЦензор.

"Есть два варианта рассмотрения в ВР. Или по полной процедуре, которая займет порядка двух месяцев, и одну и ту же правку в разных вариациях будут рассматривать более 2000 раз. Или согласно рекомендациям комитета, который предлагает рассмотреть документ с использованием 119 и 45 статьи Регламента ВР. Само разбирательство займет до трех часов", - написал Мушак.

По его словам, сейчас правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержана системная правка. Соответственно все остальные правки к тем же положениям законопроекта считаются отклоненными.

"Сначала на Согласительном совете принимается решение о рассмотрении этого закона по 119 статье. Поскольку коалиция, она же СН, имеет более 226 голосов, то для этого решения не нужно согласование других фракций. Дальше за это решение должны проголосовать лишь 150 депутатов в сессионном зале, потому что это процедурное решение. После этого 9 основных правок должны быть поддержаны 226 голосами "за". Все остальные правки, согласно 45 статье Регламента ВР, считаются уже рассмотренными и отклоненными. Далее остается рассмотреть еще 46 других правок, которыми предлагают изменить нормы, выходящие за рамки законопроекта. После этого законопроект голосуется 226 голосами во втором чтении и в целом", - отметил Мушак.

Процедурно это займет до трех часов, уточнил он.

Текст законопроекта состоит из шести страниц. 70% закона - это внесение изменений в 130 и 131 статьи Земельного кодекса. Ко второму чтению подано 4018 поправок на 2583 страницах. Более 2000 правок в той или иной степени касаются вопроса референдума.

"Само слово "референдум" встречается 4 178 раз. Чаще чем любое другое слово. По моему мнению это законодательный спам, который имеет целью лишь задержку принятия закона. Поскольку референдум необходимо выписывать не в земельном кодексе, в другом законе", - добавил Мушак.