 Фонд госимущества снизил стартовую цену продажи санатория Нацбанка в 2 раза

Об этом говорится в сообщении ФГИ в Facebook, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, аукцион по продаже объекта назначен на 17 января. Стартовая цена – 32,2 млн грн, что вдвое меньше, чем предлагалось ранее.

Место расположения объекта-Ивано-Франковская область, город Яремче (на берегу реки Жонка).

Площадь комплекса составляет 2,7303 гектара. Незавершенное строительство комплекса и включает в себя две очереди. Первая очередь строительства (степень готовности 96%) представлена зданием площадью 2 029,75 кв. м на пять двухуровневых номеров и три апартамента. Кроме этого, в здании предусмотрены помещения под общепит, тренажерный зал, бильярдную, сауну и бассейн.

Сейчас оздоровительный комплекс принадлежит Национальному банку Украины, и является его непрофильным активом.

Как сообщалось, в 2018 году Фонд государственного имущества выставлял на приватизацию оздоровительный комплекс "Прикарпатье" со стартовой ценой 51,9 млн грн. Летом 2019 года ФГИ пытался продать санаторий за 64,4 млн грн, но безупешно.