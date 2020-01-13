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Все про:НБУ (4318) продажа (1079) ФГИ (632) Яремче (2)

 Фонд госимущества снизил стартовую цену продажи санатория Нацбанка в 2 раза

Фонд госимущества Украины выставил на открытые торги в системе "ProZorro.Продажи" оздоровительный комплекс "Прикарпатье" в Яремче, который является непрофильным активом Национального банка Украины.

Об этом говорится в сообщении ФГИ в Facebook, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, аукцион по продаже объекта назначен на 17 января. Стартовая цена – 32,2 млн грн, что вдвое меньше, чем предлагалось ранее.

Место расположения объекта-Ивано-Франковская область, город Яремче (на берегу реки Жонка).

Площадь комплекса составляет 2,7303 гектара. Незавершенное строительство комплекса и включает в себя две очереди. Первая очередь строительства (степень готовности 96%) представлена зданием площадью 2 029,75 кв. м на пять двухуровневых номеров и три апартамента. Кроме этого, в здании предусмотрены помещения под общепит, тренажерный зал, бильярдную, сауну и бассейн.

Сейчас оздоровительный комплекс принадлежит Национальному банку Украины, и является его непрофильным активом.

Как сообщалось, в 2018 году Фонд государственного имущества выставлял на приватизацию оздоровительный комплекс "Прикарпатье" со стартовой ценой 51,9 млн грн. Летом 2019 года ФГИ пытался продать санаторий за 64,4 млн грн, но безупешно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169580
 
 
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