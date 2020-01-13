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 Продажи мотоциклов в Украине выросли до рекорда

В 2019 году в Украине было продано почти 34 тыс. новых мотоциклов и мопедов, что на 50% больше, чем в 2018 году.

Об этом свидетельствую данные информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, передает БизнесЦензор.

Так, второй год подряд лидером украинского рынка является китайский бренд Musstang – за 2019 год ему удалось нарастить продажи на 62% и занять более 20% украинского рынка мотоциклов.

Второй результат сохранился у китайской мототехники Spark, которой отдали предпочтение 14% покупателей в 2019 году. На третьей позиции – китайский Lifan, чьи продажи выросли за год на 76%. Стремительный рост продаж также зафиксирован у брендов Forte, Bajaj и Loncin.

Продажи мотоциклов в Украине выросли до рекорда 01

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В 2019 году также выросли продажи известных брендов. Так, №1 среди японских производителей стала Honda. Заметно выросла реализация мототехники BMW Motorrad и Yamaha.

Пик продаж мотоциклетной техники пришелся на западные области Украины, а самый стремительный рост наблюдался в Николаевской и Житомирской областях. Здесь продажи новых мотоциклов выросли почти на 80%.

Драйвером роста в 2019 году стали недорогие классические мопеды и мотоциклы с объемом двигателя 125 куб. см. Их продажи составили почти 72% рынка. Также активно росли продажи и мотоциклов класса эндуро и квадроциклов ATV.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169577
 
 
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