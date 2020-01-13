 Airbus увеличил поставки самолетов на 8%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как отмечается в пресс-релизе компании, она уже 17-й год подряд увеличивает объем поставок лайнеров, что прежде всего связано с наращиванием производственных темпов по программам семейства NEO.

В 2019 году заказчикам были переданы 48 самолетов A220 (в 2018 году - 20 лайнеров), 642 самолета семейства A320, включая 552 NEO (626 лайнеров, включая 386 NEO), 53 самолета A330, включая 41 NEO (49, включая три NEO), 112 самолетов A350, (93 лайнера), 8 самолетов A380 (12 лайнеров).

Airbus в минувшем году продала в общей сложности 1,131 тыс. самолетов. Количество "чистых" заказов составило 768 по сравнению с 747 в 2018 году. Совокупный портфель заказов на конец года составлял 7,482 лайнеров.

"Важным достижением прошлого года стало преодоление отметки в 20000 заказов, полученных Airbus с момента основания компании", - отмечается в сообщении.

Финансовые результаты Airbus за 2019 год будут опубликованы 13 февраля.

Котировки акций компании в ходе торгов в понедельник растут на 1,2%. Капитализация Airbus увеличилась за последние 12 месяцев более чем на 51% и в настоящее время превышает 105 млрд евро.