 Скандальная "Трейд Коммодити" вновь возглавила рейтинг поставщиков топлива для "Укрзализныци"

Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Так, в 2019 году "Укрзализныця" законтрактовала 343 тыс. тонн дизтоплива, что практически соответствует объему 2018 года. Из них 290 тыс. тонн было приобретено по новым контрактам, а 53 тыс. тонн – путем продления сроков действия старых договоров в первом квартале из-за риска возникновения дефицита.

Из этого объема группа "Трейд Коммодити" поставила 93 тыс. тонн топлива – 80 тыс. тонн по новым контрактам и 13 тыс. тонн путем продления старых.

На вторую позицию рейтинга опустился Wexler Group с объемом 87 тыс. тонн (60 тыс. тонн по новым контрактам и 27 тыс. тонн по допсоглашениям).

ОККО заняло третью строчку этого рейтинга с объемом 82 тыс. тонн (80 тыс. тонн по новым контрактам и 2 тыс. тонн по допсоглашениям).

При этом в 2019 году у "Укрзализныци" появилось сразу три новых поставщика – группа "Приват" с объемом 40 тыс. тонн, "Глуско Украина" (20 тыс. тонн) и "Альянс Энерго Трейд" (10 тыс. тонн).

"Сокар Украина" в 2019 году не смог победить ни в одном тендере, новых контрактов не заключал, но по итогу года все же поставил 11 тыс. тонн в рамках допсоглашений по договорам 2018 года.

По сравнению с 2018 годом количество поставщиков увеличилось с четырех до семи. "Трейд Коммодити", несмотря на то что вернулась на первую строчку рейтинга, сократила объем поставок на 24% или на 29 тыс. тонн. Wexler снизил поставки на 43% или на 65 тыс. тонн.

Как сообщалось, группа "Трейд Коммодити" стала активным участником государственных тендеров в начале 2016 года . По результатам 2018 года на нее приходилось 35% всех поставок топлива для Минобороны (в 2017 году – 60%) и 40% – для "Укрзализныци" (в 2017 году – 50%).

В целом в 2015-2018 годах группа связанных с "Трейд Коммодити" компаний получили подрядов на поставку горюче-смазочных материалов на 17 млрд грн.

Напомним, 11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по делу о переплате 150 млн грн при закупках топлива у "Трейд Коммодити".

По информации НАБУ, служащие министерства вступили в сговор с должностными лицами "Трейд Коммодити" и в интересах этой компании летом 2016 года. В частности, миновники при отсутствии каких-либо правовых оснований подписали дополнительные соглашения о поднятии цены закупленной для нужд армии топлива, что привело к растрате 149 млн грн бюджетных средств.

Следователи НАБУ задерживали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко. Также бизнесмен Андрей Адамовский признавал, что финансирует "Трейд Коммодити".

После смены власти в 2019 году работой входящих в группу компаний начали интересоваться правоохранители, однако затем "Трейд коммодити" начала сотрудничать с "Укртатнафтой" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.