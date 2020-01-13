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Все про:Киев (2360) застройка (60) Столар (4) Госархстройинспекция (25) Вавриш (13) Исаенко Дмитрий (1)

 Столар и Исаенко получили разрешение на строительство высотки на месте парковки у "Дворца Украина"

ООО "Укржилстрой" в сентябре получило разрешение на строительство многофункционального комплекса на ул. Большая Васильковская (бывшая ул. Красноармейская) 107-109 в Печерском районе Киева, свидетельствует реестр Госархстройинспекции Украины.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Речь идет о двух участках площадью 0,64 га и 0,21 га. Первая принадлежит "Укржилстрою" на праве частной собственности, а вторую фирма арендует у города. Участки находятся прямо у входа в метро на ст. "Дворец Украина".

Как свидетельствует проект строительства, под видом "многофункционального комплекса" будет построено две жилых высотки выше 30 этажей на почти 500 квартир. Такая застройка не соответствует Генплану Киева, ведь указанные участки находятся на территории общественных зданий и сооружений, и строить жилье на них нельзя.

Высота зданий по проекту составит 98,5 м. Фактический процент застройки участка составляет 98%, что более чем втрое превышает норматив, который составляет 30%.

Столар и Исаенко получили разрешение на строительство высотки на месте парковки у Дворца Украина 01

Кроме того, по данным источников издания, застройщики не согласовали проектную документацию с КП "Киевский метрополитен", а также не получили заключение органа охраны культурного наследия.

Подрядчиком строительства является ООО "Спецмехбуд 21", которое входит в группу компаний Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко. Исаенко является бизнес-партнером бывшего заместителя руководителя Департамента градостроительства КГГА, а ныне девелопера Андрея Вавриша.

Именно Исаенко в 2010 году привел Вавриша, который не имел профильного образования, на должность в департамент градостроительства КГГА.

Проектировщиком "многофункционального комплекса" является ОАО "Киевпроект", основным владельцем которого является кипрская компания "Кроне Венчерз Лимитед" (Traylory Ventures Limited), а руководителем - Роман Гладуняк. Это бывший глава Главного управления контроля за благоустройством КГГА во времена мэра Леонида Черновецкого, фигурант уголовного производства о незаконной достройку этажей здания по ул. Паньковской, 25 в Киеве.

Гладуняк также является руководителем ООО "Укржилстрой", учредителями которого являются венчурные фонды "Генезис" (30%) и "Мэдисон" (10%), а также ООО "КУА "Система капитального инвестирования", действующей в интересах венчурного фонда "Третий инвестиционный фонд СКИ" (40%), и Оксана Поляруш (20%), которая присоединилась в состав учредителей в августе.

Фонды "Генезис" и "Мэдисон" находятся в управлении ООО "КУА "Гарантия", единственным владельцем которого с октября 2018 является Вадим Столар, нынешний нардеп от ОПЗЖ.

Собственниками ООО "КУА "СКИ" является кипрская компания" Валдез Лимитед "(Valdeze Limited) и Ярослав Зозуля, а руководителем - Ирина Яворская.

ООО "Катерпиллер" с орбиты Исаенко вплотную к участку на ул. Большой Васильковской, 107-109 строит еще один жилой комплекс - ЖК Stanford на ул. Предславинская, 35.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169564
 
 
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Ничего в этой стране не меняется - бабло везде и всегда побеждает добро.
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опять поставят высотку, а жильцы заставят своими машинами все ближайшие дворы и тротуары
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