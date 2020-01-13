 Нацбанк разъяснил запрет использования счетов предпринимателей для личных нужд

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

В Нацбанке подчеркнули, что требование расходовать средства с "предпринимательского" счета только для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной деятельности существовало и ранее.

Так, согласно действующей инструкции, по текущим счетам в национальной валюте ФЛП осуществляются все виды расчетно-кассовых операций, кроме операций связанных с собственными потребностями.

В то же время после уплаты всех налогов и сборов ФЛП имеют право перечислить средства со счета для осуществления предпринимательской деятельности на текущий счет, открытый для собственных нужд. Средства со счета ФЛП на счет для собственных нужд перечисляются после подтверждения об уплате налогов и сборов или отсутствие задолженности по ним.

"Национальный банк не вносил изменений по существу, а лишь уточнил норму о порядке использования текущих счетов ФЛП... Упорядочивание операций ФЛП будет способствовать минимизации рисков осуществления финансовых операций с признаками фиктивности, снижению проявлений теневой экономики и развитию безналичных расчетов", – считают в НБУ.

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В то же время по текущим счетам ФЛП в национальной валюте можно осуществлять все виды расчетно-кассовых операций, кроме операций, связанных с собственными потребностями.

"Субъекты хозяйствования, которые имеют текущие счета в банках и хранят на этих счетах средства, могут осуществлять расчеты по своим денежным обязательствам, возникающим в хозяйственных отношениях, в безналичной форме, а также в наличной форме в соответствии с требованиями и ограничениями, определенными Положением о ведении кассовых операций в национальной валюте", – сказано в сообщении.

В НБУ также уточнили, что ограничений по выплате чистого дохода ФЛП, в том числе через банкомат с помощью корпоративной карточки нет.

"Контроль за уплатой налогов и сборов и применение предусмотренных законом штрафных (финансовых) санкций (штрафов) за нарушение налогового законодательства возложен на контролирующие органы, в соответствии со статьей 191 Налогового кодекса", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, со 2 января Национальный банк ввел запрет использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными потребностями.

Ранее НБУ пояснял, что новая норма носит уточняющий характер, поскольку действующие требования и так предполагают, что ФЛП могут тратить средства с такого счета только для предпринимательской деятельности. В то же время банкиры указывают на невозможность проконтролировать цели расходов и ожидают разъяснений от регулятора.