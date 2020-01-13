 Порт "Южный" увеличил перевалку грузов на 23%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"За 2019 год коллектив ГП МТП "Южный" обработал 15,153 млн тонн грузов, достигнув самого высокого показателя за 41-летнюю историю работы предприятия. Рекордная цифра превышает плановую на 29,7% (+ 3,478 млн тонн) и на 23% больше прошлогодней", - отмечает пресс-служба порта.

Экспорт железорудного концентрата, металлопродукции, зернобобовых грузов и продуктов их переработки составил 65,3% общего объема перевалки, еще 16,2% - импорт коксующегося и энергетического угля, минеральных удобрений, еще 18,5% - транзит и каботаж.

В 2019 году госстивидор "Южный" обработал 243 судна, 108 из которых - типа Capesize (крупнотоннажный флот дедвейтом более 175 тыс. т), и 216,3 тыс. полувагонов.

В порту отметили, что рост грузооборота по сравнению с 2018 годом в значительной мере связан с увеличением перевалки экспортных грузов – на 14,7%, до около 9,9 млн тонн.

Предприятие обработало в четыре раза больше судов с рудой - 8,9 млн тонн груза. На 145% увеличился объем транзита - до 2,8 млн тонн

"Сегодня смело можно говорить о том, что производственные мощности предприятия загружены максимально. Тем не менее, одной из задач на следующий год я вижу увеличение грузооборота. Это требует дополнительных инвестиций и новых решений, однако принесет предприятию дополнительную прибыль и станет толчком для развития", - отметил и. о. директора ГП МТП "Южный" Александр Олийнык.

ГП "Морской торговый порт "Южный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости. Достигнута годовая мощность работы предприятия – 15,1 млн. тонн.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".

Морской порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.