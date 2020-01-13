 Украинский рынок дизтоплива вырос до рекордных 7 миллионов тонн, – исследование

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Консалтинговой группы А-95" сообщает БизнесЦензор.

В том числе внутреннее производство дизтоплива повысилось на 10% – до 812 тыс. тонн. Его доля в общем балансе рынка выросла на 0,3 процентного пункта (п.п.) и составила 11,6%. Кременчугский НПЗ "Укртатнафты" произвел оценочно 725 тыс. тонн (+11%), Шебелинский ГПЗ "Укргаздобычи" – 87 тыс. тонн (+2%).

Импорт дизтоплива увеличился на 6,9% – до 6,18 млн тонн. Крупнейшим источником поставки ДТ в Украину остается Российская Федерация, при этом ее доля в балансе сократилась с 41,5% в 2018 году до 35,7% в 2019 году.

Объем импорта российского ДТ в прошлом году уменьшился на 7,8% (на 211 тыс. тонн), до 2,5 млн тонн. Снижение поставок обусловлено приостановкой с августа работы трубопровода "ПрикарпатЗападтранс", впоследствии введения специальной пошлины. В итоге импорт по трубопроводу в 2019 году сократился на 38% (на 750 тыс. тонн), до 1,23 млн тонн.

Введение пошлин привело к изменению логистической схемы поставок российского ДТ в Украину – росту отгрузок с трубопроводного терминала в Гомеле (Беларусь) на 98%, до 860 тыс. тонн и прямых ж/д-поставок через восточную границу на 122%, до 398 тыс. тонн.

Импорт из Беларуси в 2019 году увеличился на 14,8% – до 2,47 млн тонн, а доля в балансе повысилась с 33,1% в 2018 году, до 35,4%. Этот рост стал возможным благодаря рекордным отгрузкам белорусскими НПЗ в августе-сентябре в объеме более 300 тыс. т/месяц, которые позволили удовлетворить спрос на украинском рынке после остановки "ПрикарпатЗападтранса".

Поставки из Литвы в 2019 году увеличились на 9,4% – до 499 тыс. тонн, а доля литовского топлива в балансе рынка выросла до 7,1%.

Импорт по морю в 2019 году вырос на 25% (на 142 тыс. тонн), до 702 тыс. тонн, а его доля в балансе рынка повысилась до 10%. Это максимальный годовой объем морских поставок ДТ на украинский рынок за обозримый период.

Аналитики "Консалтинговой группы А-95" подчеркивают, что рост рынка ДТ на 50% (около 250 тыс. тонн) был обеспечен благодаря ликвидации схемы по смешиванию ДТ с авиационным керосином. Это произошло вследствие ужесточения контроля за целевым использованием авиатоплива путем изменения налогового законодательства, что было инициировано участниками рынка.

"На дизельное топливо приходится 70% в балансе моторных топлив Украины, зависимость от импортных поставок составляет почти 90%. Это говорит о важности создания диверсифицированной системы поставок, притом как путем увеличения внутреннего производства, так и максимальной облегченности импортных поставок. Это позволит не только наладить стабильное обеспечение, но и снизить закупочные цены, которые пока остаются максимальными в регионе", – заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.