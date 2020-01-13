 Беларусь и РФ не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти

Переговоры будут продолжены в ближайшее время, сообщил БЕЛТА по итогам встречи представитель МАРТ, передает БизнесЦензор.

По словам источника, белорусская сторона предложила повысить тарифы на 2020 год согласно действующей методике, утвержденной двумя регуляторами, а также договоренностям, достигнутым в августе 2019 года.

"В частности, в августе мы договорились, что посмотрим фактические объемы транспортировки за 2019 год и суммы выручки, недополученной ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в прошлом году в связи с уменьшением объемов транспортировки, и учтем это на 2020 год. Поэтому было предложено повысить тариф на инфляционную составляющую (как это предусмотрено методикой), а также на недополученный объем выручки, чтобы компенсировать его в текущем году", - пояснил представитель министерства.

При этом, по его словам, у российской стороны возникли определенные вопросы по расчетам, проведенным ОАО "Гомельтранснефть Дружба". "Поэтому мы договорились в ближайшее время продолжить встречи на уровне специалистов, где будут уточняться эти расчеты", - сказал представитель МАРТ.

Согласно действующей методике, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть решен органами в области тарифного регулирования двух стран не позднее 15 января. Если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля, уточнили в МАРТ.-0-

В течение года Беларусь неоднократно выступала с предложением повысить тариф на 21,7%, как до форс-мажора на МН "Дружба", так и после него. Однако РФ согласилась на увеличение тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" только на 3,7% с 1 сентября 2019 года.