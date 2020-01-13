 Украинские аэропорты увеличили пассажиропоток почти на 19%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Государственной авиационной службы Украины, в международном сообщении пассажиропоток украинских аэропортов возрос на 19,8% и составил 21,996 млн человек.

Согласно статистике Госавиаслужбы, в 2019 году украинские авиакомпании обслужили 13,722 млн человек, что на 9,5% больше показателя 2018 года. Из них в международном сообщении было перевезено 12,56 млн пассажиров (рост на 9,7% к показателям 2018 года).

За прошлый год украинские авиакомпании выполнили 102,6 тыс. коммерческих рейсов (рост по сравнению с 2018 годом - на 2,4%), в т.ч. международных – 86,2 тыс. (рост - на 2,6%).

Как сообщалось, в 2018 году пассажиропоток украинских аэропортов составил 20,546 млн человек, что соответствует 24,5% роста по сравнению с 2017 годом.