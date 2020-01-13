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 Урожай зерновых за 2019 год составил около 75 миллионов тонн, – Минэкономразвития

Производство зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, составил около 75 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Согласно оценке министерства, урожай зерновых составил около 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будет экспортировано на внешние рынки. Окончательные прогнозы по производству зерна мы получим в марте по информации Госстата", - заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

В Минэкономики указали, что по состоянию на 10 января 2019 года и с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) Украина экспортировала 32,08 млн тонн зерновых, что на 7,8 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

На внешние рынки, в частности, поставлено: пшеницы – 15,1 млн тонн, кукурузы – 12,8 млн тонн, ячменя – 3,8 млн тонн, ржи - 5 тыс. тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 197 тыс. тонн, что на 68,5 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого маркетингового года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169539
 
 
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теперь думайте шо с этим добром делать!).... нет что б в продукцию перерабатывать создавая рабочие места... будут бегать за квотами к буржуям.....
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Ну так возьми и создай завод который будет перерабатывать в продукцию и " создавать рабочие места".
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ты не говори что мне делать, а я не буду говорить куда тебе идти?! rozumiesz pracownika?
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нам то что с этого урожая? валюта раздерибанится и осядет в оффшорах
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Это сможет переробить только фермерское хозяйство.Он думает над этим,говорит об этом,
и будет пробовать зароботать на этом. Из ста фермеров у одного получится остальные повторят. Это их игра и в своей писочнице.
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непонятна причина подорожания хлеба круп
если землю скупят 200-300 ,,хлеборобов,,
жди подорожания хлебопродуктов минимум
в два раза
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...уйло отчитывается за то чего не делал. какое отношениеминистерство имеет к урожаю? урожай, это 100% аслуга фермеров а не министерства. их задача, только ставить палки в колеса, и организовать закупку подешевле а продать подороже и срубить бабла на тех же фермерах
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