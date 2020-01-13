 СБУ расследует дело в связи с крушением самолета МАУ в Иране по трем статьям

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Боинга по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.

В СБУ отметили, что на данном этапе расследования идет сбор информации.

Ранее Офис генпрокурора переквалифицировал уголовное производство в связи с авиакатастрофой с учетом данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, украинских экспертов, а также признания Ираном факта ракетного удара по украинскому самолету.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

В минувшую субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.