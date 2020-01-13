[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.75 26.17
 Энергетика
  470  0
Все про:Газ (4047) газохранилище (326)

 Запасы газа в хранилищах с начала сезона сократились на 16,7%

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона отбора (2 ноября) сократились на 16,7% - до 18,12 миллиарда кубометров.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

Об этом свидетельствуют данные госкомпании "Укртрансгаз". По состоянию на 11 января запасы газа в ПХГ составляют 18,12 миллиарда кубометров, что на 39,4% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (13 миллиардов кубометров).

Украина 2 ноября прекратила закачку природного газа в подземные хранилища и перешла в режим работы, который предполагает отбор голубого топлива для нужд отопительного сезона 2019-2020 годов.

Запасы в подземных хранилищах составили 21,76 млрд куб. м, тогда как к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169529
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиакатастрофа Донбасс Иран крушение Нацполиция правоохранительные органы Россия самолет СБУ
 
 
 
 
 
 вверх