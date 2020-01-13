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 Китайская Geely может купить долю в Aston Martin

Китайский автоконцерн Geely может выкупить долю в Aston Martin, сообщает Financial Times со ссылкой на несколько источников. При этом, по словам одного из источников, переговоры могут завершиться и лишь технологическим партнерством.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Британский люксовый производитель испытывает серьезные финансовые проблемы и отчаянно ищет инвесторов. Первые девять месяцев 2019 года компания завершила с чистым убытком 92,3 млн.

В декабре компания в третий раз за год объявила о поиске дополнительного финансирования.

Тогда же автоконцерн подтвердил появившиеся в СМИ слухи о возможной продаже контрольного пакета акций. На фоне сообщения о переговорах с Geely акции британского автоконцерна выросли на 15%.

При этом одним из основных претендентов на покупку доли в Aston Martin до сих пор остается миллиардер и владелец команды "Формулы-1" Racing Point Лоренс Стролл.

По данным источников, он готов инвестировать в автоконцерн 200 млн в обмен на 19,9% акционерного капитала Aston Martin, утверждают источники газеты. Будет ли Geely инвестировать в британский автоконцерн в случае его сделки с господином Строллом, пока не ясно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169520
 
 
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