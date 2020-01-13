 Украина с начала работы новой модели рынка электроэнергии импортировала 2,7 млрд кВт-ч

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Так, за отчетный период, наибольший объем э/э был импортирован из Словакии – 909,784 млн кВт-ч, за ней следует Беларусь – 851,297 млн кВт-ч, Венгрия – 630,106 млн кВт-ч, Россия – 286,264 млн кВт-ч. Наименьшую долю в структуре импорта заняла э/э из Румынии – 21,101 млн кВт-ч.

В декабре прошлого года суммарный объем импортной э/э составил 499,491млн кВт-ч, что на 24,5% (на 161,447 млн кВт-ч) меньше, чем в ноябре.

Как сообщалось, во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине с 1 июля 2019 года запущен новый оптовый рынок э/э, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму. Среди прочего новая модель сняла регуляторные ограничения, позволив участникам рынка свободно импортировать э/э в Украину.