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 Импорт электроэнергии за время работы нового рынка достиг 2,7 миллиарда киловатт (обновлено)

Украина с момента запуска новой модели оптового рынка электрической энергии (с июля по декабрь 2019 года) импортировала 2,7 млрд кВт-ч электроэнергии.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, за отчетный период, наибольший объем электроэнергии был импортирован из Словакии – 909,78 млн Вт-ч, далее следуют Беларусь (851,3 млн кВт-ч), Венгрия (630,11 млн кВт-ч), Россия (286,26 млн кВт-ч).

Наименьшую долю в структуре импорта заняла электроэнергия из Румынии – 21,1 млн кВт-ч.

В декабре прошлого года суммарный объем импортной электроэнергии составил 499,49млн кВт-ч, что на 24,5% (на 161,45 млн кВт-ч) меньше, чем в ноябре.

Напомним во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине с 1 июля 2019 года запущен новый оптовый рынок электроэнергии, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму. Среди прочего новая модель сняла регуляторные ограничения, позволив участникам рынка свободно импортировать электроэнергию в Украину.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169517
 
 
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