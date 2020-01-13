[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.75 26.17
 Финансы
  623  1
Все про:банки (3683) НБУ (4318) IBAN (1)

 В Украине начинают действовать только банковские счета международного стандарта IBAN

С 13 января 2020 года в Украине используются только банковские счета международного стандарта IBAN. Номера счетов клиентов банков будут содержать 29 символов и отвечать требованиям стандарта IBAN, который используется в Европе.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

Номер банковского счета по стандарту IBAN будет содержать 29 символов: код Украины UA (2 буквы), контрольный разряд (2 цифры), код банка (6 цифр), сам счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 - от 5 до 19 символов).

Таким образом, по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.

Национальный банк обязал украинские банки с 5 августа открывать новые счета клиентам с применением международного номера банковского счета IBAN.

Изначально Нацбанк планировал внедрить обязательное применение IBAN для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств с 1 ноября 2019 года, однако в начале октября продлил срок приема банками документов на перевод средств с реквизитами по прежним стандартам – "код банка" и "счет" - до 12 января 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169513
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиакатастрофа Донбасс Иран крушение Нацполиция правоохранительные органы Россия самолет СБУ
 
 
 
 
 
 вверх