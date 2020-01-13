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Все про:статистика (103) Госстат (846) Дмитрий Дубилет (37)

 Кабмин отменит для предприятий заполнение 40% форм для Госстата

Кабинет министров Украины планирует отменить около 40% форм, которые заполняли украинские предприятия для передачи в Государственную службу статистики.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает БизнесЦензор.

"Мы планируем отменить около 40% форм Гостата, которые заполняют украинские предприятия. Это является результатом аудита, который мы проводили последние несколько месяцев", - сообщил Дубилет."

По словам Дубилета, будут отменены формы о той информации, которая уже есть у государства и которая не нужна для принятия управленческих решений.

"По этим критериям мы видим, что сможем отменить 43 формы (всего их 110). При этом это не повлияет на качество и объемы информации, для государства готовит Госстат", - обещает Дубилет.

По его данным, будут оменены: Отчет об использовании и запасы топлива (4-мтп);

- Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт)"

- Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);

- Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП)"

- Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);

- Отчет по труду (1-ПВ);

- Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО)

- Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);

- Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б)

- Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг)

- Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены)

- Отчет о деятельности учреждения высшего образования (2-3нк).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169507
 
 
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