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 Украина вошла в тройку лидеров по экспорту сельхозпродукции в ЕС

В прошлом году крупнейшими экспортерами сельхозпродукции в страны Евросоюза были США, Бразилия и Украина, свидетельствуют данные ежемесячного мониторингового отчета Еврокомиссии о состоянии торговли агропропродукцией.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету, с ноября 2018 года по октябрь 2019 года экспорт сельхозпродукции из США составил 12,3 млрд евро, из Бразилии - 11,7 млрд евро, из Украины - 7,3 млрд евро.

Отмечается, что за год самым стремительным был рост экспорта из Украины - 41%, или 2,1 млрд евро в денежном выражении.

По данным Министерства аграрной политики Украины, за январь-сентябрь 2019 года агроэкспорт составил $15,78 млрд, что на 21,5% или $2,8 млрд больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По итогам III квартала Украина экспортировала рекордные 39,80 млн т зерновых, что на 44% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169499
 
 
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