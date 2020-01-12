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 Во Львове с завтрашнего дня возрастет стоимость проезда в электротранспорте

Исполком Львовского горсовета увеличил стоимость разового билета на проезд в городском электротранспорте Львова.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома 10 января и вступит в силу с 13 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно решению, билет для одноразовой поездки, купленный в киосках или при помощи электронных приложений, будет стоить 6 грн, а купленный у водителя в вагоне – 7 грн.

В данное время разовый билет стоит 5 грн.

В то же время, стоимость месячных проездных абонементов осталась без изменений – 160 грн.

Согласно решению стоимость льготных билетов будет варьироваться от 3 грн до 3,5 грн в зависимости от места покупки билета.

Для всех групп населения, имеющих право на бесплатный проезд, а также для инвалидов третьей группы, пенсионеров и учащихся школ города проезд также остается бесплатным.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169454
 
 
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