 Во Львове с завтрашнего дня возрастет стоимость проезда в электротранспорте

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома 10 января и вступит в силу с 13 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно решению, билет для одноразовой поездки, купленный в киосках или при помощи электронных приложений, будет стоить 6 грн, а купленный у водителя в вагоне – 7 грн.

В данное время разовый билет стоит 5 грн.

В то же время, стоимость месячных проездных абонементов осталась без изменений – 160 грн.

Согласно решению стоимость льготных билетов будет варьироваться от 3 грн до 3,5 грн в зависимости от места покупки билета.

Для всех групп населения, имеющих право на бесплатный проезд, а также для инвалидов третьей группы, пенсионеров и учащихся школ города проезд также остается бесплатным.