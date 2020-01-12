 Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей

Об этом сообщает The Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Маркл будет озвучивать персонажей мультфильмов. Заработанные средства пойдут благотворительной организации "Слоны без границ" (Elephants Without Borders). Она помогает защищать животных от браконьеров.

Голос Маркл записали еще до того, как она уехала в шестинедельный отпуск в Канаду в конце 2019 года. По данным The Times, перед Рождеством высокопоставленные члены королевской семьи упрекнули пару в подписании контрактов "с фирмами, в том числе с Disney".

На этой неделе Меган Маркл и принц Гарри объявили о решении отказаться от обязанностей членов королевской семьи. Они заявили, что намерены "работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая в полной мере поддерживать ее величество королеву".