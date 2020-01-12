 Facebook начинает внедрять новый дизайн

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Новый интерфейс Facebook – The New Facebook – отличается менее загроможденным фоном и яркими цветами. Также предлагается темный режим. Ранее говорилось, что дизайнеры уберут традиционную синюю плашку. Структура страниц не должна претерпеть существенные изменения.

Пока что новый интерфейс доступен небольшому количеству пользователей. Те пользователи, которые уже могут опробовать новую версию, при авторизации в социальной сети увидят соответствующее уведомление. В случае необходимости они могут вернуться к старой версии дизайна. Если же они продолжат использовать новый интерфейс, то в дальнейшем смогут поделиться с компанией своими отзывами или выявленными ошибками.

Компания планирует сделать новый интерфейс широкодоступным к весне этого года.