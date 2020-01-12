[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.75 26.16
 Корпоративные отношения
  201  0
Все про:Facebook (377) интернет (743) социальные сети (426) дизайн (17)

 Facebook начинает внедрять новый дизайн

Социальная сеть Facebook начала внедрение нового дизайна своего сайта. О предстоящих новшествах стало известно еще в марте 2019 года, и лишь сейчас компания начала фактическое разворачивание нового дизайна.

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Новый интерфейс Facebook – The New Facebook – отличается менее загроможденным фоном и яркими цветами. Также предлагается темный режим. Ранее говорилось, что дизайнеры уберут традиционную синюю плашку. Структура страниц не должна претерпеть существенные изменения.

Facebook начинает внедрять новый дизайн 01

Пока что новый интерфейс доступен небольшому количеству пользователей. Те пользователи, которые уже могут опробовать новую версию, при авторизации в социальной сети увидят соответствующее уведомление. В случае необходимости они могут вернуться к старой версии дизайна. Если же они продолжат использовать новый интерфейс, то в дальнейшем смогут поделиться с компанией своими отзывами или выявленными ошибками.

Компания планирует сделать новый интерфейс широкодоступным к весне этого года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169450
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиакатастрофа военнослужащие Донбасс Иран Либанова МАУ Нацполиция обстрел правоохранительные органы
 
 
 
 
 
 вверх