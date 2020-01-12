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 ФГИ запускает виртуальные комнаты данных по объектам приватизации

11 января 2020 Фонд государственного имущества Украины запустил виртуальные комнаты данных по объектам приватизации в тестовом режиме.

Об этом говорится в сообщении ФГИ, передает БизнесЦензор.

Предполагается, что по большинству объектов приватизации будет создано виртуальное хранилище документов, что является важным фактором принятия решения инвесторами о покупке того или иного объекта. Обычно этот перечень включает учредительные, разрешительные, организационные, операционные, претензионно-исковые и правоустанавливающие документы, документы по труду, финансовую отчетность и договоры.

Главная цель такого раскрытия - упростить доступ к информации и убрать коррупцию при ее получении, увеличить прозрачность процесса приватизации, повысить конкуренцию и, соответственно, цену объектов на аукционах.

Сейчас доступ ко всем имеющимся документам, не содержащим коммерческую тайну, будет предоставляться всем желающим после короткой регистрации на портале vdr.spfu.gov.ua.

Ожидается, что в течение первого квартала 2020 будет внедрена полноценная система комнат данных, предусматривающий соглашение о неразглашении и раскрытие всей информации по объекту. Также планируется создание и физической комнаты данных, посетив которую можно будет ознакомиться с оригиналами документов согласно соответствующему доступу.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169443
 
 
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