 "Укрзализныця" выплатила по евробондам около $24 миллионов

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Выплата по внешним обязательствам в очередной раз осуществлена ​​без задержек и в полном объеме.

При этом в 2019 году "Укрзализныця"погасила часть основного долга в сумме $300 млн по еврооблигациям, дебютный выпуск которых состоялся в 2013 году, и выплатила очередной купонный доход по ним. Остальные $200 млн долларов США по этому выпуску.

В прошлом году "Укрзализныця" впервые после шестилетнего перерыва привлекла финансирование с международного рынка капитала через выпуск еврооблигаций на сумму $594,9 млн с конечным сроком погашения в 2024 году со ставкой купона 8,25% годовых.

Ведущим агентством Global Capital соглашение признано лучшим выпуском 2019 года в номинации CEEMEA Corporate bond of the year.