 "Укрзализныця" выплатила по евробондам около $24 миллионов

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.
Выплата по внешним обязательствам в очередной раз осуществлена без задержек и в полном объеме.
При этом в 2019 году "Укрзализныця"погасила часть основного долга в сумме $300 млн по еврооблигациям, дебютный выпуск которых состоялся в 2013 году, и выплатила очередной купонный доход по ним. Остальные $200 млн долларов США по этому выпуску.
В прошлом году "Укрзализныця" впервые после шестилетнего перерыва привлекла финансирование с международного рынка капитала через выпуск еврооблигаций на сумму $594,9 млн с конечным сроком погашения в 2024 году со ставкой купона 8,25% годовых.
Ведущим агентством Global Capital соглашение признано лучшим выпуском 2019 года в номинации CEEMEA Corporate bond of the year.
Я отвечаю что эта трагедия, эти люди стоят во много раз больше чем ты бог или твоя сраная демократия.
Пишу всем магам, экстрасенсам, никто мозги включить не может. Писал НАСА, Госдепу, Маску, Безосу несколько лет, у них же передовые технологии. Ну включите на мне спутники просветите мою местность, я ж давал местоположение много раз мое, адрес. Не можете. Это инопланетяне скорей всего. Рисуют нам конец света. Мессия.