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 Кабмин выплатит семьям погибших в авиакатастрофе по 200 тысяч, – Гончарук

Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. грн помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор.

"Страшная боль от трагедии никогда не пройдет. Мы искренне сочувствуем семьям и близким погибших. Государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую", - отметил Гончарук. 

Кроме того, по словам премьера, авиакомпания МАУ соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа.

"Наши дипломаты уже работают по всем методами, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны. Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость", - сказал Гончарук.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169416
 
 
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А что, чтраховые компании уже не справляются, со своими обязанностями? При чём тут государство?
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З счет страховки пассажиров или за счет наших налогов? Или те кто получает по 2-3 млн. зарплат откажутся от однодневного заработка в счет погибших?
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