 Кабмин выплатит семьям погибших в авиакатастрофе по 200 тысяч, – Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор.

"Страшная боль от трагедии никогда не пройдет. Мы искренне сочувствуем семьям и близким погибших. Государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую", - отметил Гончарук.

Кроме того, по словам премьера, авиакомпания МАУ соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа.

"Наши дипломаты уже работают по всем методами, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны. Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость", - сказал Гончарук.