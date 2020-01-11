 Зеленский ожидает от Ирана официальных извинений и компенсаций за сбитый самолет

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Также Украина настаивает на проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.

"Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбивании украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", - сказал Зеленский.

Также Офис президента сообщил, что в субботу Зеленский обратится к украинскому народу по ситуации со сбитым самолетом.

Как писал БизнесЦензор, Иран признал, что его военные непреднамеренно сбили авиалайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Утром 8 января самолет Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ при выполнении рейса в Киев потерпел крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Крушение произошло через несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по возглавляемым США силам в Ираке, что вызвало подозрения о том, что самолет, возможно, был поражен при обстрелах.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна. В МАУ подчеркивали, что судном управляли опытные пилоты, а последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом проводилось 6 января 2020 года.

Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения. По данным иранских властей, на борту находились 146 граждан Ирана, 10 – Афганистана, 11 украинцев, 5 канадцев и четыре шведа, хотя жертвы могли также иметь гражданство других стран. По сообщению украинских властей, среди жертв были 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, три немца и три британца. Маршрут Тегеран-Торонто через Киев часто используется канадцами иранского происхождения в связи с отсутствием прямых рейсов.

После этого Украина запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января и объявила траур.

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада располагает доказательствами того, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ 8 января в Тегеране сбила иранская ракета.