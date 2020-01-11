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 В Китае от неизвестного ранее вируса умер первый человек

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления. Он стал первой жертвой нового заболевания.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Врачи указывают, что проблемы со здоровьем у покойного были еще до декабря, когда в его организме появился новый вирус. Известно, что у него были опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.

Всего неизвестная ранее болезнь зафиксирована у 41 человека. Состояние семи человек оценивается как тяжелое, двое в результате были выписаны из больницы.

По одной из версий, источник заболевания находился на городском рынке морепродуктов, который посещали все заболевшие. При этом известно, что после 3 января новых случаев заражения не было.

Всемирная организация здравоохранения не считает необходимым в настоящий момент ограничивать международные поездки и торговлю. Ограничения на административной границе ввели власти Гонконга.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169330
 
 
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