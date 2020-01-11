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Все про:смерть (7) Оман (7)

 В Омане после 50 лет правления умер султан

В Омане умер султан Кабус Бен Саид, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ государства, расположенного на берегах Персидского залива. Монарху было 79 лет.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Султан не оставил наследников, а потому решение о том, кто станет новым монархом, будет принято в течение трех дней членами его семьи. Если этого не произойдет, то окончательное слово останется за государственным советом, в который войдут руководители армии, главы парламента и верховного суда.

Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура. Последнему пришлось покинуть страну и уехать в Великобританию, где он и умер в 1972 году.

В 2015 году у султана был обнаружен рак. В конце прошлого года его состояние улучшилось, и на короткое время монарх отправлялся на лечение в Бельгию. Последние несколько дней оманские СМИ сообщали о том, что состояние главы государства является стабильным.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169328
 
 
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