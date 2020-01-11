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 Гончарук поручил запустить электронный учет древесины

Премьер Алексей Гончарук поручил запустить электронный централизованный учет древесины до 1 февраля 2020 года.

Об этом Гончарук написал в Телеграм-канале, передает БизнесЦензор.

"Дал поручение, чтобы с 1 февраля 2020 года в Украине полноценно заработал централизованный учет древесины", - написал Гончарук.

По его данным, около 12% лесного фонда Украины находится под управлением органов местного самоуправления. Из 187 постоянных лесопользоватлелей коммунальной собственности к системе электронного оборота подключены 69.

7,5% лесного фонда не закреплены за постоянными лесопользователями, а значит не охраняются и там отсутствует учет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169327
 
 
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