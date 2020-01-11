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 Суд Швейцарии обязал РФ выплатить $80 миллионов компенсации за захват Крыма

Федеральный суд Швейцарии обязал Россию выплатить 80 млн швейцарских франков (более $80 млн) в качестве компенсации ущерба 12 украинским компаниям в результате оккупации Крыма.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Таким образом, суд отклонил две российские апелляции.

"Суд счел необоснованной жалобу о том, что изменение границ требует дополнительного соглашения между сторонами", — говорится в постановлении суда.

Также суд не согласился с мнением российских адвокатов о том, что женевский арбитраж не имеет компетенции для рассмотрения дела. В одной из апелляций Россия назвала неприменимыми аргументы украинских компаний, заявлявших, что они подпали под действие соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

В международных судах сейчас рассматриваются иски от украинских компаний, среди которых "Нафтогаз", "Укрнафта", "Днипроазот" и Игорь Коломойский. "Нафтогаз" оценил свои потери в $5,2 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169326
 
 
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И это только начало конца для РФ.
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!!!
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