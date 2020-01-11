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Все про:авиакатастрофа (94) Иран (294) МАУ (318) Тегеран (5)

 Иран признал, что непреднамеренно сбил самолет МАУ

Иран признал, что его военные непреднамеренно сбили авиалайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом со ссылкой на Twitter президента Ирана Хасана Рухани сообщает БизнесЦензор.

Признание иранских властей транслировали по государственному телевидению Ирана. Представители Ирана заявили, что самолет сбили в результате "человеческой ошибки".

Президент Ирана Хасан Рухани через Twitter принес свои извинения за трагедию. "Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы направляются всем семьям в трауре. Я выражаю искренние соболезнования", - говорится в сообщении Рухани.

"Внутреннее расследование Вооруженных Сил показало, что, к сожалению, ракеты были выпущены в результате человеческой ошибки, что послужило ужасному падению украинского самолета и смерти 176 невиновных людей. Расследования продолжают выявлять и преследовать эту великую трагедию и непростительную ошибку", - говорится в заявлении президента Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в Twitter написал, что "человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе".

Утром 8 января самолет Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ при выполнении рейса в Киев потерпел крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Крушение произошло через несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по возглавляемым США силам в Ираке, что вызвало подозрения о том, что самолет, возможно, был поражен при обстрелах.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна. В МАУ подчеркивали, что судном управляли опытные пилоты, а последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом проводилось 6 января 2020 года.

Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения. По данным иранских властей, на борту находились 146 граждан Ирана, 10 – Афганистана, 11 украинцев, 5 канадцев и четыре шведа, хотя жертвы могли также иметь гражданство других стран. По сообщению украинских властей, среди жертв были 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, три немца и три британца. Маршрут Тегеран-Торонто через Киев часто используется канадцами иранского происхождения в связи с отсутствием прямых рейсов.

После этого Украина запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января и объявила траур.

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада располагает доказательствами того, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ 8 января в Тегеране сбила иранская ракета.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169325
 
 
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 Топ комментарии
 
Иран признал свою вину на пятый день. Уважаю. Россия уже пять лет прикидывается падалью. И не только в отношении MH-17. Иран признал, что непреднамеренно сбил самолет МАУ - Цензор.НЕТ 4308
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Цензор, а почему эту новость подано не в главной ленте,а в скромном уголке в разделе "бизнес"?
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Видимо тоже человеческий фактор.
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Иран признал свою вину на пятый день. Уважаю. Россия уже пять лет прикидывается падалью. И не только в отношении MH-17.
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Террористов бородатых, что ядрену бомбу готовят, чтоли уважаешь? Путина может тоже?
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А как же они признают, что вторглись в чужое для них государство, вели военные действия та еще и сбили гражданский самолет с нашей територии, это сразу Гаага. Они никогда не признают
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Теперь дело за компенсацияии и инцидент исчерпан. Мои соболезнования родственникам погибших. Но вообще летать самолётами прямо в зоне боевых действий сравни самоубийству.
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Ааааахххахххаххха!!! Когда ты сбиваешь все, что летает, но не закрыл эту территорию для полетов гражданской авиации это не называется СЛУЧАЙНО сбил. Это называется СПЕЦИАЛЬНО сбил. Ты, ботва, кончай демагогить. Кто должен был закрыть небо для полетов, кто разрешил вылет самолета, а потом сам же его и сбил, а, бот?
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Ты просто дурак и тебе на жизни людей плевать.
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Дурень и бот моксельский, я чтоли самолет сбил? Это Ирану на жизни плевать))
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Да, плевать тебе на жизни. Потому что в такой теме начинаешь визжать и сопли распускать. Инцидент закрыт, дальше мусолить нечего.
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А теперь Моника Зеленски должна(-жен) извиниться перед иранцами! Ну, как перед кадыровым...
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А тебе что, иди мычи, сегодня рабочая суббота.
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...И предложить компенсировать стоимость российской ракеты
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А столько времени врали, что техническая неисправность! А когда фактами приперли - пришлось признать! Если бы сразу можно было расследовать крушение малазийского боинга - сразу вылезли бы русские духовные скрепы! Соседи, соболезнования!
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Цензор, а почему эту новость подано не в главной ленте,а в скромном уголке в разделе "бизнес"?
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Там було кілька моментів , якими Іран було загнано в глухий кут і жоден з кацапських рецептів не спрацював . Бо :
1. Подія трапилась в зоні міжнародного аеропорту .
2. Широка поширеність смартфонів і вихід в інтернет привела до витоку інформації в світ .

3. Наявність "чорних ящиків" з інформацією котра мала бути досліджена колегіально .
4. Активна позиція США , Канади , Великобританії та Австралії при самовідданому відстоюванні контраверсійної кремлівської позиції президентом України . Позиції ворожої Україні . Керував процесом ставленик москви єрмак .
5. Відсутність навіть натяку на можливість приховати перед міжнародними експертами результатів нанесення удару по Боїнгу двома ракетами . Відмова від спільного розслідування , або явної фальсифікації приводила Іран до ще більших санкцій . Варіант москви Іран не прийняв .
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Обезьяна с гранатой угроза для людей. Не надо снабжать оружием дикарей из стран исламского мира. Их надо изолировать на века, пока они не дорастут до цивилизации
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