 Иран признал, что непреднамеренно сбил самолет МАУ

Об этом со ссылкой на Twitter президента Ирана Хасана Рухани сообщает БизнесЦензор.

Признание иранских властей транслировали по государственному телевидению Ирана. Представители Ирана заявили, что самолет сбили в результате "человеческой ошибки".

Президент Ирана Хасан Рухани через Twitter принес свои извинения за трагедию. "Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы направляются всем семьям в трауре. Я выражаю искренние соболезнования", - говорится в сообщении Рухани.

"Внутреннее расследование Вооруженных Сил показало, что, к сожалению, ракеты были выпущены в результате человеческой ошибки, что послужило ужасному падению украинского самолета и смерти 176 невиновных людей. Расследования продолжают выявлять и преследовать эту великую трагедию и непростительную ошибку", - говорится в заявлении президента Ирана.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake. My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в Twitter написал, что "человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе".

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔