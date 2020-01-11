 Иран признал, что непреднамеренно сбил самолет МАУ

Об этом со ссылкой на Twitter президента Ирана Хасана Рухани сообщает БизнесЦензор.

Признание иранских властей транслировали по государственному телевидению Ирана. Представители Ирана заявили, что самолет сбили в результате "человеческой ошибки".

Президент Ирана Хасан Рухани через Twitter принес свои извинения за трагедию. "Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы направляются всем семьям в трауре. Я выражаю искренние соболезнования", - говорится в сообщении Рухани.

"Внутреннее расследование Вооруженных Сил показало, что, к сожалению, ракеты были выпущены в результате человеческой ошибки, что послужило ужасному падению украинского самолета и смерти 176 невиновных людей. Расследования продолжают выявлять и преследовать эту великую трагедию и непростительную ошибку", - говорится в заявлении президента Ирана.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в Twitter написал, что "человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе".

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Утром 8 января самолет Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ при выполнении рейса в Киев потерпел крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Крушение произошло через несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по возглавляемым США силам в Ираке, что вызвало подозрения о том, что самолет, возможно, был поражен при обстрелах.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна. В МАУ подчеркивали, что судном управляли опытные пилоты, а последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом проводилось 6 января 2020 года.

Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения. По данным иранских властей, на борту находились 146 граждан Ирана, 10 – Афганистана, 11 украинцев, 5 канадцев и четыре шведа, хотя жертвы могли также иметь гражданство других стран. По сообщению украинских властей, среди жертв были 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, три немца и три британца. Маршрут Тегеран-Торонто через Киев часто используется канадцами иранского происхождения в связи с отсутствием прямых рейсов.

После этого Украина запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января и объявила траур.

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада располагает доказательствами того, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ 8 января в Тегеране сбила иранская ракета.