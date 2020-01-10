 США объявили о введении новых экономических санкций против Ирана

Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин на совместном с госсекретарем Майком Помпео брифинге в Вашингтоне, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

По словам Мнучина, санкции вводятся в качестве ответа на ракетный удар Ирана по американским базам и "силам союзников". Помимо ограничений против отдельных секторов экономики будут введены также индивидуальные санкции. Под них должны попасть 17 компаний, занимающихся производством и экспортом металла из Ирана, суда, перевозящие грузы из Исламской республики и иранские чиновники, причастные к атакам и нарушению прав человека.

"Санкции связаны с нашим намерением прекратить террористическую деятельность иранского режима по всему миру. Президент ясно обозначил это: мы продолжим вводить экономические санкции, пока Иран не прекратит террористическую активность и не не подтвердит, что у него не будет ядерного оружия", - сказал Мнучин.

"Мы хотим, чтобы Иран вел себя как нормальная страна", - заявил в свою очередь госсекретарь США.

Помпео уточнил, что санкции будут введены против секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, командующего ополчения "Басидж" (одна из структур Корпуса стражей Исламской Революции) и других близких к аятолле Али Хаменеи.

В сообщении Минфина США, посвященном вводу новых санкций против Ирана, говорится, что их целями станут крупнейшие производители стали, алюминия, меди и железа в Иране, которые "коллективно приносят стране миллиарды долларов ежегодно". Под ограничения попадают 17 компаний из металлургического и горнодобывающего сектора, а также несколько структур, зарегистрированных в Китае и на Сейшельских островах. Мнучин пообещал, что США будут вводить санкции против новых секторов иранской экономики.

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Под санкции Минфина США, в частности, попала китайская компания Pamchel Trading Beijing Co. Ltd, зарегистрированная в Пекине. Она с августа 2019 года ежемесячно приобретает у иранской Esfahan Mobarakeh Steel Company десятки тысяч тонн стали. Одновременно она поставляет в Иран оборудование, необходимое для производства алюминия. По версии Вашингтона, китайская компания вела торговлю с Ираном через подставную сейшельскую компанию Power Anchor Limited, чтобы скрыть истинного покупателя в Иране.

Под санкциями также окажется оманская Reputable Trading Source LLC, которая занимается экспортом иранской металлургической продукции и импортом оборудования.

Помимо сталелитейных предприятий под действие ограничений попала Iran Aluminum Company - крупнейший производитель алюминия в Иране и National Iranian Copper Industries - лидер производства меди на всем Ближнем Востоке.

Ракетный удар по базам США в Ираке Иран нанес в ночь на 8 января. Атака стала ответом на убийство Вашингтоном командующего спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс", генерала Касема Сулеймани. Его автомобиль был уничтожен в районе багдадского аэропорта с беспилотника.

Утром 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киевпотерпело крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Позднее 9 января американские Newsweek и CBS, а также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщили, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой. Затем эту информацию подтвердил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп.