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 Власть, Энергетика, Коррупция
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 Гончарук отчитался о прекращении работы 377 нелегальных АЗС

По итогам кампании по ликвидации теневых схем торговли топливом с конца декабря подразделениями ГФС, Нацполиции и СБУ было осуществлено 2200 проверок, по итогам которых прекращена деятельность 377 нелегальных АЗС.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на своей странице в сети Facebook по итогам встречи с нефтетрейдерами.

По словам премьера, в том числе за указанный период демонтированы 243 нелегальных АЗС. Кроме того, по итогам проверок было установлено, что еще 316 АЗС были демонтированы ранее или отсутствуют по адресам. Еще 463 заправочных комплекса оформили лицензию.

На нелегальных АЗС изъято из обращения 4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 93,4 млн грн, а также оборудования на сумму 94,2 млн грн. По итогам проверок открыто 292 административных и 152 уголовных производства.

"Правительство сделало решительные шаги. Совместно с нефтетрейдерами мы продолжим борьбу с нелегальными АЗС. Об этом мы договорились на очередной встрече сегодня", – отметил Гончарук.

Как сообщалось, в конце декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе (ГФС) совместно с правоохранителями до 9 января 2020 года решить проблему существования нелегальных АЗС.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169277
 
 
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