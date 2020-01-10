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 Аэропорт Харькова увеличил пассажиропоток на 40%

Пассажиропоток международного аэропорта "Харьков" в 2019 году увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1,3 млн человек.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Декабрь достойно завершил 2019 год с повышением пассажиропотока на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. С каждым месяцем количество путешественников увеличивается, и в финальном месяце 2019 года их количество составило целых 113,5 тыс. пассажиров", - сказано в сообщении.

В декабре авиакомпании выполнили 452 вылета из аэропорта "Харьков", что на 32% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

За 2019 год суммарное количество вылетов увеличилось на 20% и составило 5590.⠀

Топ-направлениями в 2019 году стали: Шарм-эш-Шейх, Стамбул, Борисполь, Краков, Варшава, Вена, Гданьск, Прага, Вроцлав, Дортмунд.

Пассажиропоток аэропорта "Харьков" в 2018 году составил 962,5 тыс. человек, что на 19% больше, чем в предыдущий год.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 человек в час.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169274
 
 
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