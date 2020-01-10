 Авиакомпания Ernest прекратит полеты с 13 января, – власти Италии

В ENAC подчеркнули, что лоу-кост прекратит все перевозки с наступлением 00:01 понедельника 13 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

В ведомстве пояснили, что регулятор принял решение приостановить действие лицензии Ernest Airlines на выполнение пассажирских и грузовых перевозок на основании регламента ЕС №1008 от 2008 года, который содержит общие правила предоставления авиационных услуг в пределах ЕС.

Как сообщалось, в последние несколько дней в деятельности Ernest Airlines наблюдаются серьезные сбои, из-за чего несколько сотен украинских пассажиров не смогли вылететь из Киева, Львова и Одессы в Италию и вернуться домой.

В авиакомпании заявили, что рейсы из Италии в Украину были отменены из-за проблем с лизингом, также вылету мешают погодные условия в Киеве.

Как отмечает издание, сейчас се четыре воздушных судна Ernest Airlines прекратили выполнение рейсов авиакомпании. A320 EI-LIN с 3 января находится в Аммане, A320 EI-GCC с 4 января в Неаполе, A320 EI-LIX с 6 января в Тарб-Лурд-Пиренеи, A319 EI-FVG с 10 января в Шенноне.

По данным информированных источников издания, это может быть связано с боязнью лизингодателей блокирования воздушных судов лоу-коста в аэропортах из-за долгов.

9 января Ernest Airlines выполнил только один рейс в Украину – из Бергамо в Киев и рейс Киев-Неаполь, который осуществил Boeing 737-800 с регистрацией EC-MTV стороннего авиаперевозчика AlbaStar.

10 января Ernest Airlines отменил все рейсы в Киев и один рейс во Львов, свидетельствует информация онлайн-табло воздушных ворот. Два рейса во Львов – из Неаполя и Бергамо пока значатся как задержанные.

Как сообщалось, авиационные власти Италии ENAC 29 декабря объявили о приостановке действия лицензии лоукоста Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года.

Авиаперевозчику запретили продажу билетов, однако предоставили возможность выполнить перелеты в пиковый период перевозок в нолвогодние праздники с целью защиты пассажиров, которые уже имеют купленные билеты.