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 Энергетика, Корпоративные отношения
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 Минэкоэнерго определило главного кандидата на должность президента "Энергоатома", – Оржель

Министерство энергетики и защиты окружающей среды рассматривает временно исполняющего обязанности президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Павла Павлишина в качестве главного кандидата на должность главы компании.

Об этом сообщил глава энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в интервью БизнесЦензор.

"Мы посмотрели показатели работы по всем атомным станциям. У Ривненской АЭС показатели были лучшими. Поэтому мы поставили ее директора Павла Павлишина временно исполняющим обязанности и рассматриваем его как главного кандидата на должность по результатам конкурса", – рассказал Оржель. 

Как сообщалось, 27 ноября 2019 года Кабинет министров на своем заседании уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге отказался комментировать причины принятого решения.

"Это было решение министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля. Я думаю, он прокомментировать это более подробно", – сказал Гончарук.

Недашковский занимал эту должность с мая 2014 года. До этого он уже возглавлял "Энергоатом" в 2008-2012, 2005-2006, а также 2000-2003 годах.

Кабинет министров  4 декабря назначил временно исполняющим обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Павла Павлышина, который занимал должность гендиректора Ривненской АЭС с июня 2012 года. В целом на Ривненской АЭС он работает с 1992 года, с 1998 года – на руководящих должностях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169259
 
 
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