 Власти Львова повысили стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, повышенный тариф вступит в действие с 15 января, передает БизнесЦензор.

Согласно принятому Исполкомом города решению, если билет приобретен в киоске или через электронные приложения – его стоимость составит 6 грн, а у водителя билет будет стоить 7 грн.

Стоимость билетов для студентов, по прежнему, будет ниже на 50% (3-3,5 грн).

В то же время стоимость месячного проездного не изменится и составит 160 грн.

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Также остается неизменным право на бесплатный проезд для всех льготных категорий, в соответствии с действующим законодательством, а также пенсионеров по возрасту, учащихся школ и лиц с инвалидностью 3-й группы.

В сообщении отмечается, что приобрести разовый билет на проезд в городском электрическом транспорте можно в киосках, в вагоне или через QR-коды, "Приват 24", SMS-билеты, Bluetooth-билеты, терминалы самообслуживания EasyPay.

Как сообщалось, в последний раз перед этим власти Львова повышали стоимость проезда в городском электротранспорте с 3 до 5 грн в апреле 2018 года.