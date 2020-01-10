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 Власти Армении отрицают планы запустить авиарейсы в оккупированный Крым

Комитет гражданской авиации (КГА) Армении опровергает сообщения о планах открыть регулярные авиарейсы между Ереваном и оккупированным Симферополем.

Об этом сообщили в КГА Армении комментируя обнародованное в российских СМИ заявление представителя оккупационных властей Крыма Алексея Черняка о том, что авиакомпания "Икар" получила разрешение на осуществление рейсов по этому направлению, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Каких-либо обсуждений с авиакомпаний не было, каких-либо заявок на рейсы (Ереван-Симферополь, – ред.) не было. Так что, говорить об авиарейсах излишне", – заявили в КГА Армении.

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Как отмечает агентство, между тем, в пятницу стало известно, что Министерство транспорта РФ направило письмо в Министерство иностранных дел России с просьбой рассмотреть возможность открытия авиарейсов между противоправно аннексированным Крымом и Арменией.

"Минтранс России направил письмо в МИД России с просьбой рассмотреть данный вопрос и в случае принятия положительного решения направить ноту в Армению", – сообщили в пресс-службе министерства транспорта РФ.

Напомним, международные рейсы не осуществляются в Крым со времен оккупации полуострова Россией в 2014 году из-за санкций. Захваченный РФ пэропорт "Симферополь" обслуживает сейчас рейсы только из России.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169248
 
 
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Ну, хоча б хто-небудь, окрім придворних авіакомпаній, прилетить в окупований крим?
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