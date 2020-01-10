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Все про:СБУ (490) Укрпочта (365) хакер (231)

 СБУ обнаружила группировку воровавших средства госпредприятий хакеров

Служба безопасности Украины заявляет о блокировании деятельности межрегиональной хакерской группировки, участники которого похищали средства со счетов отечественных государственных предприятий.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что организаторами схемы являются жители Одесской и Днепропетровской областей, которые обнаружили уязвимости в функционировании систем электронных денежных переводов госучреждений, передает БизнесЦензор.

"Под видом тестирования программного обеспечения якобы по заданию "главного офиса", они заставляли чиновников раскрывать им необходимые данные для доступа к вычислительной технике госучреждений и счетам в международных электронных платежных системах. Похищенные средства злоумышленники через систему международных переводов переводили на счета подставных лиц и присваивали", – сказано в сообщении.

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В частности, установлена причастность хакеров к завладению в октябре 2019 года средствами запорожского филиала АО "Укрпочта" на сумму 200 тыс. грн. Следствие в отношении других фактов противоправной деятельности группировки продолжается.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и флеш-накопители информации, подтверждающие проведение незаконных операций.

"Сейчас решается вопрос об осуществлении трем злоумышленникам сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса", – сообщает СБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169245
 
 
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