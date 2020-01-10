 Сервис проката электросамокатов Lime сократит сотрудников и покинет 12 городов

Сооснователь и генеральный директор Lime Брэд Бао уточнил, что стартап решил прекратить деятельность на 12 рынках мира, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В США, в частности, компания покинет Атланту, Феникс, Сан-Диего и Сан-Антонио. В Европе компания прекратит работу в Линце (Австрия). Также Lime покинет 7 городов в Латинской Америке. Под сокращение попадут порядка 100 человек.

Сервисы аренды самокатов, быстро завоевавшие популярность несколько лет назад, столкнулись с острой конкуренцией и проблемами в получении прибыли. Конкуренты Lime, включая Bird Rides Inc. и Lyft Inc., в последние месяцы также увольняют своих сотрудников или сворачивают деятельность на некоторых рынках.

По словам Бао, Lime нацелена на то, чтобы стать прибыльной.

"Мы уверены, что Lime станет первой компанией мобильного транспорта нового поколения, которая достигнет прибыльности", – сказал он.

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Lime, которая официально зарегистрирована в США под наименованием Neutron Holdings Inc., была основана в 2017 году и изначально занималась прокатом велосипедов, а затем переключилась на прокат электросамокатов.

На данный момент услуги компании доступны более чем в 120 городах мира. Бао отметил, что большая часть этих рынков являются прибыльными, но компании придется прекратить работу в городах, где ее услуги пока не пользуются спросом.