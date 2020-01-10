 Авиакомпания Ernest объяснила отмену рейсов в Украину плохой погодой

Об этом сообщили в пресс-службе итальянской авиакомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Страховые документы у перевозчика, который должен был работать в ACMI (Aircraft-Crew-Maintenance-Insurance, форма авиализинга) для этого рейса, отсутствовали. Теперь они предоставлены", – сказано в сообщении.

Ernest также сослались на плохую погоду в Киеве в качестве причины для отсрочки осуществления рейсов.

"К сожалению, на данный момент низкая видимость в Киеве мешает взлету. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить пассажиров всем необходимым до тех пор, пока погода не позволит вылет", – сказали в авиакомпании.

Согласно информационному табло Международного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского, все рейсы других авиакомпаний 10 января прибывали вовремя (в рамках допустимой погрешности).

Согласно прогнозу погоды, в столице Украины 10 января высокая влажность, днем небольшой дождь, температура ночью и днем 0-3° тепла, ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Ранее сообщалось, что украинские пассажиры Ernest Airlines в связи с долгами авиакомпании перед аэропортом "Киев" им. Игоря Сикорского двое суток не могут вылететь из Италии в Киев.

Так, сначала был отменен рейс Ernest Airlines из Одессы и других городов в Рим, людям предложили вылететь оставшимся рейсом Неаполь-Киев, однако пассажиры не могут вылететь и из Неаполя.

Источник в аэропорту подтвердил наличие задолженности авиакомпании за обслуживание воздушных судов перед аэропортом.

Как сообщалось, авиационные власти Италии ENAC 29 декабря объявили о приостановке действия лицензии лоукоста Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года.

Авиаперевозчику запретили продажу билетов, однако предоставили возможность выполнить перелеты в пиковый период перевозок в нолвогодние праздники с целью защиты пассажиров, которые уже имеют купленные билеты.