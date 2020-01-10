 Импорт электромобилей за год вырос на 40%

В том числе за год на учет поставлено 7 012 легковых электромобилей и 530 – коммерческих, передает БизнесЦензор со ссылкой на данные объединения "Укравтопром".

"Как и ранее, в структуре украинского рынка автомобилей с нулевым уровнем выбросов продолжают доминировать машины с пробегом, доля которых в 2019 году составила: в части легковых – 92%, а в коммерческом сегменте – 96%", – отмечается в сообщении.

При этом, средний возраст регистрируемого в 2019 году электрического транспорта для легковых авто составил 4 года, у коммерческих – 6 лет.

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По данным ассоциации, самым популярным электрокаром у украинцев остается Nissan Leaf. В прошлом году было поставлено на учет 3 217 авто этой модели.

На втором месте Tesla Model S, автомобили этой модели выбрали 623 автомобилиста. Третий результат у Volkswagen е-Golf, на котором свой выбор остановили 360 челевек.

Также, в лидерскую пятерку наиболее востребованных у украинцев легковых электромобилей вошли: BMW i3 – 338 шт. и Fiat 500е – 312 шт.

В то же время, наилучший результат в продажах новых электрокаров принадлежит автомобилю JAGUAR I-Pace, который выбрали 145 покупателей.

На рынке коммерческих автомобилей на электротяге доминировал фургон Renault Kangoo Z.E., его результат по году составил 482 регистрации. На втором месте – электрический фургон Nissan e- NV200, однако таких авто завезли только 29 штук. Замыкает тройку самых востребованных на украинском рынке коммерческих электромобилей Peugeot Partner Electric – 7 шт.

Как сообщалось, в 2018 году украинцы приобрели 5,3 тыс. электромобилей, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее. При этом доля автомобилей с пробегом составила 83,5%.