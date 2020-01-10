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 "Украэрорух" получил сертификат по подготовке авиадиспетчеров по новым правилам

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" получило сертификат, позволяющий осуществлять подготовку авиадиспетчеров по новым авиационным правилам.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Сертификат организации по подготовке диспетчеров управления воздушным движением UA.ATCO.TO.0003 (серийный номер АА № 020492), выдан Государственной авиационной службой Украины 28 декабря 2019 года.

Этот сертификат является доказательством высокого профессионального уровня преподавателей, инструкторов, методистов и специалистов по организации и обеспечению профессиональной подготовки "Украэроруха" и важным элементом обеспечения безопасности полетов.

В течение прошлого года комиссии Госавиаслужбы Украины проверяли условия организации, осуществления и обеспечения профессиональной подготовки диспетчеров управления воздушным движением во всех региональных структурных подразделениях и Учебно-сертификационном центре "Украэроруха".

"Украэрорух" создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности "Украэроруха" охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169214
 
 
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